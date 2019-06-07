Трансмашхолдинг проявляет интерес к троллейбусному заводу "Тролза" в Энгельсе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Завод по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" (город Энгельс), оказавшийся в сложной экономической ситуации, нуждается в инвесторе, интерес к активу проявляет АО "Трансмашхолдинг". Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор Саратовской области Валерий Радаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"У нас сегодня довольно-таки сложная ситуация на "Тролзе", учитывая, что там частная собственность и неэффективная управленческая команда привели [завод] в такое состояние. <…> Мы провели одни, вторые переговоры с одной компанией, с другой, вот, в частности, мы разговаривали с Трансмашхолдингом, у них есть сегодня понимание, как, если войти на это предприятие, поддержать, поэтому мы ведем переговоры для того, чтобы смена инвестора сегодня была, и чтобы не остановить производство", сказал Радаев.

Он подчеркнул, что перед региональными властями стоит задача по оздоровлению предприятия, поскольку "Тролза" - бренд Саратовской области. Переговоры прошли на площадке ПМЭФ 6 июня.

Завод по производству троллейбусов и электробусов "Тролза" с 14 марта перешел на особый режим работы в связи с нехваткой оборотных средств после задержания гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупционном преступлении. Затем режим был продлен до 17 июня. В минувшую среду предприятие заявило о планах на сокращение 142 сотрудников до конца текущего месяца.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельсе Саратовской области. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.