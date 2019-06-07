Ингушетия намерена выйти на новый уровень закупок и рынки сбыта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Делегация Ингушетии подписала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение с федеральной электронной торговой площадкой проведения госзакупок, которое позволит региону выйти на новый уровень закупок и рынки сбыта, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

По информации пресс-службы, соглашение подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и гендиректор АО "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин.

"Создание максимально прозрачной и эффективной контрактной системы - одна из целей экономического развития республики. Соглашение открывает возможности для обмена большим практическим опытом, знаниями и компетенциями, что в итоге позволит нам эффективно выстраивать бизнес-процессы и цифровую закупочную экосистему полного цикла. Оно позволит вывести республику на новый уровень цифровизации закупок и на новые рынки сбыта", - передает пресс-служба слова Евкурова.

В рамках соглашения уже разработан и подготовлен план мероприятий, предусматривающий совместные проекты по проведению обучающих семинаров для заказчиков и поставщиков.

"Федеральная электронная площадка "ТЭК-Торг" может предложить Ингушетии решения по централизации закупок и поддержке производителей региона, что позволит повысить эффективность закупок региона при снижении затрат бюджета, а также вывести предприятия региона на новые рынки сбыта. Одним из важных пунктов соглашения станет программа по электронному тестированию заказчиков контрактной системы республики", - цитирует пресс-служба Сытина.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.