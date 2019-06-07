Кудрин: выполнение нацпроектов не приведет к достижению национальных целей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Выполнение национальных проектов не приведет к достижению национальных целей, перечисленных в майском указе президента РФ. Такое мнение глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил в интервью телеканалу НТВ в ходе Петербургского международного экономического форума.

"У нас первоначально у всех было предположение, что выполнение нацпроектов приведет к достижению национальных целей. Сегодня все понимают: это не так. Поэтому нужно более строго оценить шаги, которые нужны для достижения национальных целей", - сказал Кудрин, подчеркнув, что каждый из нацпроектов нацелен на отдельные задачи, которые могут быть выполнены, а национальные цели являются "сверхзадачей".

При этом Кудрин отметил, что объявленные национальные цели не сопровождены "мерами и большим планом действий". "Правительство сейчас опубликовало план действий по достижению целей, хотя это пока не похоже на план и скорее определяет общие направления движения", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.