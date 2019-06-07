В РЭЦ считают, что поддержка российского экспорта в Африку в 2019 году может удвоиться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Поддержка российского экспорта в африканские страны в этом году может вырасти в два раза и выйти на уровень $1 млрд. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании по страховой поддержке экспорта "Эксар" (входит в группу РЭЦ) Никита Гусаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Проектов достаточно много. В прошлом году мы поддержали экспорт в Африку на $0,5 млрд. С точки зрения секторов - это и железные дороги, и трубопроводная инфраструктура, все что связано с продовольственной безопасностью, поставки удобрений. Недавно закрыли сделку с "Уралкалием", нефтегазовое оборудование и другое. Цифра [поддержки экспорта] должна расти, та работа, которую мы проделали ранее, дала свои плоды", - сказал он.

Гусаков добавил, что точного прогноза по объему поддержки экспорта в Африку в 2019 году пока нет, однако "как минимум должны удвоить этот объем".

Российский экспортный центр (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Российский экспортный центр создан в структуре ВЭБ.РФ

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.