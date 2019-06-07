"Ингосстрах" ожидает роста средней цены ОСАГО на 6% к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава "Ингосстраха" Михаил Волков ожидает, что средняя цена ОСАГО к концу 2019 года повысится примерно на 6% относительно текущих цен после снижения на 6% за первые 5 месяцев 2019 года. Таким образом, средняя цена вернется к уровням конца 2018 года, ожидает Волков. Об этом он сказал ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2019.

"За январь - май средняя премия по ОСАГО понизилась на 6% в среднем. Без всякого актуарного расчета, интуитивно, думаю, что к концу года цены вернутся на прежний уровень. Чувствую, что эти 6% отыграются за второе полугодие", - сказал он.

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по ОСАГО в январе - мае 2019 г. снизилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5377 руб. Для автомобилей физлиц средняя премия снизилась до 4,1%, до 5370 руб.

Волков отметил, что страховщики меняют тарифы постоянно. "Здесь должен быть баланс конкурентной борьбы и отслеживание своего финансового результата, который не должен быть отрицательным. Мы с момента расширения коридора в 21 регионе понизили тарифы, в 14 повысили, и будем это делать постоянно. Если видим, что в регионе зашкаливает убыточность - будем поднимать тарифы. Позволяет убыточность ради конкурентной борьбы снизить тарифы - значит будем снижать", - сказал он.

Что будет с ценой

Но средняя цена будет снова увеличиваться из-за растущей убыточности, подчеркнул Волков.

"Цены скорее будут расти, чем снижаться. В среднем, к сожалению, мы увидели тенденцию на повышение убыточности, и поэтому в дальнейшем будет повышательный тренд по сравнению с сегодняшним моментом", - отметил он.

Коридор базовых ставок тарифов ОСАГО с 9 января 2019 г. расширился с 3 тыс. 432 - 4 тыс. 118 руб. до 2 тыс. 746 - 4 тыс. 942 руб., в результате средние цены начали снижаться.

По данным ЦБ на конец мая, тарифы ОСАГО "на бумаге" после расширения тарифного коридора выросли примерно на 0,5%, реальная средняя стоимость полиса снизилась на 3,5%, говорил накануне зампред ЦБ Владимир Чистюхин.