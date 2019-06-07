Кудрин назвал беспрецедентными масштабы хищений при строительстве космодрома Восточный

"Главные проблемы произошли на строительстве космодрома Восточный. Это чисто строительные работы, нулевой цикл - бетон, котлован, песок. Здесь произошли главные хищения. Там масштаб явного хищения оказался удивительным. Такого в других бюджетных отраслях давно не было", - сказал Кудрин в интервью на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, похитители "даже не прикрывались серьезно, считали, что увели средства и все будет хорошо". "Но это было на виду. Мы это определили, как только туда пришли. Такое очень редко бывает", - заключил глава Счетной палаты.

Первый камень на месте космодрома в Амурской области был заложен в августе 2010 года. Полномасштабные работы стартовали в 2012 году. Первый запуск с Восточного был проведен в конце апреля 2016 года.

Строительство космодрома сопровождалось многочисленными проблемами. По данным Генпрокуратуры, в 2014-2018 годах было выявлено 17 тыс. различных нарушений при создании Восточного, возбуждено 140 уголовных дел, а общий ущерб был оценен в 10 млрд рублей. По разным статьям были осуждены десятки человек, в том числе бывший глава Дальспецстроя (генеральный подрядчик строительства в 2009-2016 годах) Юрий Хризман.