"Соллерс" заключил СПИК с Минпромторгом по развитию линейки автомобилей УАЗ и Ford Transit

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Соллерс" подписал на Петербургском международном экономическом форуме специнвестконтракт (СПИК) с Минпромторгом, говорится в пресс-релизе министерства.

"Документ предполагает реализацию инвестиционного проекта "Развитие производства новой модельной линейки автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок ООО "Ульяновский автомобильный завод" и ООО "Форд Соллерс Елабуга", - отмечается в сообщении.

В министерстве также отметили, что заключаемый сроком на 10 лет СПИК позволит привлечь инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей и дополнительно обеспечить занятость 1200 человек.

"Не менее 70% промышленной продукции будет оснащаться локализованными на территории России ключевыми компонентами, такими, как двигатель, коробка перемены передач, электронные блоки управления, в том числе системы помощи водителю. Также в рамках реализации проекта будут локализованы технологии производства компонентов, имеющие особое значение для развития автомобильной промышленности: производство рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, причем часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по данным направлениям будет проводиться на территории России", - сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.