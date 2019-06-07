Вице-премьер Чуйченко предложил на время обойтись без критики системы надзора над бизнесом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко предлагает ввести мораторий на критику действующих требований надзорных органов к бизнесу в период реформирования системы контроля и надзора.

"Давайте введем мораторий на критику существующих правил, которые из себя представляют предмет контрольно-надзорной деятельности", - сказал Чуйченко в пятницу на сессии "Регуляторная гильотина". Новый взгляд на старые требования" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На мой взгляд, это уже пиление опилок. Нет смысла приводить примеры [устаревших требований]. И давайте договоримся, что эти правила писали точно не дураки. Я полностью поддерживаю это мнение. Вопрос просто, в общественно ли полезных интересах эти правила написаны", - отметил вице-премьер.

Чуйченко подчеркнул, что проводимая в стране реформа контрольно-надзорной деятельности по сути предполагает не сокращение требований к бизнесу, а создание новой системы. "Мы не занимаемся пересмотром, мы не занимаемся сокращением существующих и действующих требований контрольно-надзорной деятельности, а мы создаем новую систему этих требований, совершенно отличную от того, что у нас сейчас есть", - пояснил он.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Механизм так называемой регуляторной гильотины предполагает отмену с 2021 года всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы.

Кабмин планирует направить в Госдуму соответствующий законопроект о государственном контроле и надзоре в сентябре 2019 года. Первая версия документа ранее была опубликована Минэкономразвития. Заместитель руководителя аппарата правительства Юрий Любимов отметил на сессии ПМЭФ, что итоговая версия законопроекта будет существенно доработана.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.