"Почта России" и Avito планируют запустить совместный сервис доставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Почта России" и онлайн-агрегатор объявлений Avito в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает совместное развитие сервиса доставки. Об этом говорится в сообщении "Почты России".

"В июле Avito и "Почта России" планируют запустить сервис доставки в тестовом режиме в пилотном регионе - городе Тверь. Пользователи из города, продающие товары на площадке, смогут безопасно отправлять товары почтой покупателям по всей России. Осенью планируется организация доставки в Москве и Санкт-Петербурге, а затем - по всей России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после заказа покупателем товара с доставкой "Почтой России" продавец получит от Avito уникальный код отправления. Для отправки товара продавец сможет обратиться в любое отделение почтовой связи из отмеченных на карте. Условия онлайн-агрегатора объявлений позволяют продавцу сдать отправление в течение двух рабочих дней после оплаты. При сдаче отправления продавцу не придется платить за отправку, так как услуга уже оплачена покупателем.

Доставка "Почтой России" будет доступна для товаров весом до 20 кг, максимальные габариты которых в сумме не превышают 300 см, что позволит площадке в дальнейшем расширить список категорий товаров, доступных для доставки.

"У сервиса доставки большой потенциал развития - как за счет расширения географии покрытия, так и благодаря увеличению объема товаров. Уже более трети сделок [проходят] на площадке с вещами, которые доступны для доставки - междугородние и межрегиональные. Благодаря сотрудничеству с "Почтой России" мы сможем охватить всю страну, выгодные покупки на Avito из других регионов станут доступны жителям небольших и удаленных населенных пунктов", - приводит пресс-служба слова гендиректора Avito Владимира Правдивого.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.