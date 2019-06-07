В создание Центра ядерной медицины в Мурманской области вложат 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области и руководство Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили детали строительства в регионе Центра ядерной медицины, сообщила в пятницу пресс-служба правительство Мурманской области.

Развитие системы диагностики онкозаболеваний является одним из направлений нацпроекта "Здравоохранение".

"Детали реализации проекта обсудили на полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и председатель правления Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер. Общий объем инвестиций оценивается в 500 млн рублей", - сообщает пресс-служба в распространенном сообщении.

Новый центр, оборудованный новейшей техникой для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, позволят проводить до 2,5 тыс. исследований в год. Реализация этого проекта позволит сделать доступными для жителей Мурманской области современные методики диагностики онкозаболеваний. "Это жизненно важный вопрос, поэтому мы сделаем все возможное для скорейшего строительства центра", - приводит пресс-служба слова Чибиса.

Инвестиционный проект инициирован МИБС. В настоящее время идет поиск наиболее удобного по логистике и отвечающего технологическим условиям участка для размещения центра в Мурманске.

Основным направлением работы МИБС является диагностика и лечение онкологических заболеваний. Сегодня институт является одним из крупнейших инвесторов в медицину Российской Федерации. В России институт создает сеть центров ядерной медицины. Завершается строительство таких центров в Новосибирске, Томске и Барнауле, начато - в Перми и Твери.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.