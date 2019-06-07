OMV войдет в проект ачимовских участков до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Австрийская OMV планирует закрыть сделку по покупке у "Газпрома" доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения, цена составит €905 млн. Об этом сообщил журналистам глава австрийской компании Райнер Зеле в кулуарах ПМЭФ.

"До конца года, цена - 905 млн евро", - сказал он, уточнив, что для закрытия сделки потребуется согласование регуляторов.

Ранее сегодня Зеле сообщил, что "Газпром" и австрийская OMV подписали документы, которые фиксируют цену сделки по покупке OMV доли в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Осенью прошлого года Зеле говорил, что норвежские активы больше не являются предметом сделки с "Газпромом", теперь это только сделка по покупке австрийской компанией OMV активов в России.

"Газпром" и OMV подписали основополагающее соглашение о продаже активов. Финальное соглашение стороны планируют заключить в начале 2019 года.

В соответствии с документом, OMV приобретет 24,98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. В результате сделки доля Группы "Газпром" снизится до 50,01%. Доля Wintershall Holding GmbH сохранится на уровне 25,01%.

OMV и "Газпром" в декабре 2016 года достигли базового обязывающего соглашения по обмену активами. В результате сделки "Газпром" должен был получить 38,5% в норвежской "дочке" OMV - OMV (Norge) AS. Австрийская компания, в свою очередь, получила бы 24,98% в освоении участков под номерами 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского месторождения в Сибири. Летом 2017 года компании планировали подписать документы о создании совместного предприятия в рамках обмена активами и начать процедуру согласования с властями Норвегии.