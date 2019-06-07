Сбербанк вложит 34 млрд рублей в строительство элитной недвижимости в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский банк Сбербанка вложит 34 млрд рублей в строительство двух жилых комплексов в Москве. Соответствующее соглашение с турецкой Ant Development (входит в холдинг Ant Yapi) было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Меморандум предусматривает, что Сбербанк осуществит проектное финансирование в размере 34 млрд рублей при возведении двух жилых комплексов премиум-класса и элит-класса в Москве", - говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Согласно документу, комплексы будут построены на Поклонной улице и улице Братьев Фонченко

"Поддержка Сбербанка является ярким свидетельством нашей приверженности российскому рынку и дополнительной гарантией надежности наших проектов "Поклонная" и "Братьев Фонченко", - приводятся в пресс-релизе слова президента холдинга Ant Yapi Кадира Токмана.

Председатель Московского банка Сбербанка Вячеслав Цыбульников отметил, что "совместная реализация этих проектов является первым шагом к установлению долгосрочных партнерских отношений".

Ранее компания Ant Yapi выступала только в роли генерального подрядчика многих проектов. Среди них "Город столиц", "Око", "Литератор", "Воробьев дом".