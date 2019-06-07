Путин назвал действия против Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с рынка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал действия против компании Huawei попыткой бесцеремонно вытолкнуть ее с глобального рынка. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, - сказал Путин. - Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи".

Президент предупредил о разрушительных последствиях, к которым могут привести попытки ряда стран монополизировать новую технологическую волну.

"Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных, - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. - И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый уровень проблему глобального неравенства как между странами и регионами, так и внутри государств. А это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности".