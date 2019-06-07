Инвестиции в новый портовый терминал Усть-Луга в Ленобласти составят 46,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Холдинговая компания "Новотранс" вложит 46,5 млрд рублей в проект по созданию универсального торгового терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области, который реализуется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Соответствующее соглашение регион и компания заключили в пятницу на полях Петербургского экономического форума, сообщили ТАСС в пресс-службе "Новотранса".

"Соглашение заключено с целью установления долгосрочного сотрудничества сторон для реализации инвестиционного проекта создания универсального торгового терминала "Усть-Луга" в рамках развития четвертой, пятой и шестой очередей комплекса генеральных грузов в морском порту Усть-Луга (проект Lugaport) с планируемым общим объемом инвестиций в размере 46,5 млрд рублей", - отметили в компании.

В "Новотрансе" пояснили, что стороны будут взаимодействовать в рамках реализации указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением правительства РФ. Проект Lugaport включен в стратегию развития транспортной инфраструктуры РФ.

Кроме того, по распоряжению правительства РФ в июне 2019 года в схему территориального планирования России в области федерального транспорта были внесены изменения. Документ, в частности, официально закрепляет за терминалом Lugaport его территориальные границы в морском порту Усть-Луга.

Совокупный объем перевалки терминала после строительства всех объектов составит около 25 млн т грузов в год. Весной 2020 года ГК "Новотранс" совместно с ЗАО "ГТ Морстрой" закончит проектирование будущего терминала и летом 2020 года приступит к его строительству. Также инвестор готовит проектно-сметную документацию для проектирования железнодорожной инфраструктуры как терминала, так и станции Лужская-Генеральная с учетом уже полученных от ОАО "РЖД" технических условий. В сотрудничестве с ПАО "Ленгипротранс" уже проведены расчеты параметров и спланированы железнодорожные подходы к терминалу, смоделирована возможность выгрузки на терминале 1,1 тыс. вагонов в сутки.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.