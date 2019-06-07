Холдинг Ростеха и Новикомбанк договорились о финансировании онкоучреждений в Петербурге

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех и Новикомбанк подписали соглашение о сотрудничестве в финансировании проектов по строительству и оснащению медицинских онкоучреждений в Пензе и Санкт-Петербурге. Заключение соглашения прошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), говорится в распространенном сообщении пресс-службы Новикомбанка.

В сообщении поясняется, что стороны договорились о финансировать строительство, оснащение и эксплуатацию поликлиники и лучевого блока клинического онкологического диспансера в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Также был подписан документ, который предполагает поддержку проекта по созданию отделения ПЭТ/КТ-диагностики (позитронно-эмиссионной диагностики и диагностики с помощью компьютерной томографии) на базе "Областного онкологического диспансера" в Пензе.

"Участие в таком значимом проекте, как создание новых центров диагностики и лечения рака, очень важно для нас. Новикомбанк уделяет большое внимание финансированию высокотехнологичных отраслей промышленности, в том числе в области здравоохранения. Благодаря сформированному портфелю инструментов и серьезному экспертному опыту, мы готовы предложить нашему стратегическому партнеру - холдингу "Швабе" - лучшие решения, включающие оптимальный набор банковских продуктов и услуг. Уверена, что это будет способствовать созданию современных медицинских онкоцентров, соответствующих мировым аналогам", - приводит пресс-служба слова руководителя Новикомбанка Елены Георгиевой.

Холдинг "Швабе" ранее уже заключал ряд соглашений с банком, однако финансирование медицинских проектов в области онкологии начнется впервые. Документы подписали генеральный директор холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Новикомбанк входит в 25 крупнейших банков России. Приоритетным направлением его деятельности является финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's - Ва3, прогноз позитивный.

Холдинг "Швабе" объединяет несколько десятков организаций оптической отрасли. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.