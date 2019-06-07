Путин: "Северному потоку - 2" мешают страны, привыкшие не платить по счетам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что проект "Северный поток - 2" пытаются торпедировать страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Это [реализация проекта] не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что их счетам должны платить другие, - сказал Путин. - И потому проект пытаются и пытались торпедировать".