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ПМЭФ-2019

Путин: "Северному потоку - 2" мешают страны, привыкшие не платить по счетам

По мнению президента РФ, реализация проекта не укладывается в логику тех, кто привык к универсалистской модели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что проект "Северный поток - 2" пытаются торпедировать страны, которые не привыкли сами платить по своим счетам. Такое мнение он высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Это [реализация проекта] не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что их счетам должны платить другие, - сказал Путин. - И потому проект пытаются и пытались торпедировать".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2019
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