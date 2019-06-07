Фонд ЖКХ окажет поддержку в расселении аварийного жилья в Саратовской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" окажет финансовую поддержку на расселение аварийного жилья Саратовской области. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации Константин Цицин во время подписания соглашения с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Саратовская область - второй регион в стране, который досрочно взял на себя обязательство расселить аварийный фонд, признанный таковым на 1 января 2017 года (первой была Астраханская область). За предыдущие 10 лет в регионе расселили по почти 500 тыс. кв. метров аварийного жилья, почти 14 тыс. человек были переселены в новое жилье. Мы берем на себя обязательства, после того, как [регион] перед нами отчитается, финансировать [расселение]", - сказал он.

Фонд ЖКХ также подписал соглашение с Курской областью на софинансирование реконструкции тепловых сетей, расположенных на территории региона.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.