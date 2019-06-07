Власти Москвы отметили активную динамику несырьевого экспорта в Китай, США, Великобританию

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Китай, США, Великобритания и Япония в январе-марте показали лучшую среди всех направлений поставок динамику по увеличению закупок товаров несырьевой сферы из Москвы, сообщила ТАСС заммэра Москвы Наталья Сергунина, отметив наметившуюся тенденцию.

"В I квартале этого года московская продукция несырьевого сектора поставлялась в 165 стран. Крупнейшими импортерами [в общей структуре поставок столичных товаров] в январе-марте стали Белоруссия, Казахстан, Великобритания, США, Алжир, Китай, Германия, Египет, Япония и Индия. Причем лучшую динамику в сравнении с тем же периодом прошлого года показали Китай, Великобритания, США и Япония", - рассказала заммэра.

По данным "Московского экспортного центра" (МЭЦ), объем несырьевых поставок Москвы в Китай за первые три месяца 2019-го вырос в 2,3 раза к январю-марту 2018-го и составил 9,4% от экспорта всей России в эту страну. Вывоз товаров столицы в Великобританию по сравнению с I кварталом прошлого года прибавил 98,4% (доля в экспорте РФ в январе-марте 2019 года - 60,6%). Экспорт Москвы в США увеличился на 89,4% (доля в экспорте РФ - 21,5%), в Японию вырос на 46,2% (доля в экспорте РФ - 28,9%).

В 2018 году, по данным Департамента предпринимательства и инвестиционного развития Москвы, объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг 24 млрд долларов - это 16,1% от общероссийского показателя. По итогам I квартала 2019 года он составил 5,1 млрд долларов (15,8% от общероссийского). Примерно столько же было за аналогичный период годом ранее.

По словам Сергуниной, одна из причин активного роста поставок в развитые страны мира - это становление Москвы как международного интеллектуального и финансового центра, ставка на несырьевое производство и неэнергетический экспорт. По этому направлению столица уверенно лидирует среди регионов России. В тройку отраслей-лидеров по объему вывоза продукции обрабатывающих производств из Москвы за I квартал 2019 года вошли: машиностроение и оборудование, электротехника, транспортные средства и их компоненты. В топ-10 также входят медицина и фармацевтика; пищевая промышленность; текстиль, кожа, изделия из них (одежда, обувь и другие).

Условием стимулирования экспортеров стала поддержка города субсидиями, льготами, подготовкой кадров и созданием современной инфраструктуры, подчеркнула заммэра. Представители почти 8 тысяч столичных экспортных компаний получили за последние годы бесплатную консультационную поддержку, прошли обучение в "Московской школе экспортера" - обучающем проекте, включающем бесплатные семинары, тренинги и мастер-классы для экспортно-ориентированного бизнеса.

Сделано в Москве

Работает также программа продвижения "Сделано в Москве" - она запущена в 2016 году, предполагает финансирование до 100% затрат на участие столичных предприятий в крупнейших мировых отраслевых выставках, организацию для них деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами и инвесторами. Такую поддержку получили уже более 500 компаний. До конца 2019 года запланировано участие московских компаний еще в 10 международных выставках.