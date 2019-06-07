Захарова заявила, что Запад прозрел в отношении необходимости развития связей с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Западные страны осознали необходимость развития сотрудничества с Россией, в том числе на экономическом направлении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Знаете, у нас все время какой-то внутренний комплекс, что мы должны оправдываться. Мы несколько лет показывали на различные наши форумы, показывали на загруженность графиков министерств и ведомств, на количество гостей, туристов, приезжающих в Россию на различные мероприятия, и все время говорили: "Посмотрите, какая же изоляция, когда приезжают люди", - отметила дипломат. - У нас такое количество мероприятий проходит. Есть активность и на этом направлении, и на этом...".

По мнению Захаровой, сейчас "просто надо успокоиться". "Не надо оправдываться ни перед самими собой, ни тем более перед некими зарубежными нашими мэтрами, которых мы, по-моему, сами себе нарисовали, - продолжила она. - Все, что было связано с так называемой изоляцией, некой, как нам говорили, токсичностью, - это все блеф, это все ерунда. Это то, что хотели реализовать, но то, что не получилось сделать ни в какой степени".

"Да, безусловно, трудностей нам создали немало. Но эти трудности в первую очередь, как это ни парадоксально, коснулись их же самих, - указала официальный представитель дипведомства. - На примере Евросоюза мы видим, какие издержки они понесли".

По ее мнению, в настоящее время у западных стран "происходит глобальное переосмысление". "Во-первых, все увидели, что это издержки, которые несут сами страны, которые объявили об этой самой якобы изоляции и ввели санкции, - подчеркнула она. - Во-вторых, все теперь видят, какие бонусы приносит взаимодействие с Россией по целому ряду направлений другим странам, что это упущенные возможности, которые нельзя будет компенсировать ни за год, ни за два. Мало того, мировая экономика постоянно, регулярно переживает и взлеты, и падения".

"Поэтому я думаю, что по совокупности всех факторов происходит прозрение, - обратила внимание дипломат. - Возможно, сейчас происходит даже второй этап этой работы на Западе: как сделать так, чтобы, как они любят говорить, вернуться к концепции business as usual". По ее мнению, западные страны "очень пожалели", что ранее отказались вести с Россией "бизнес как обычно". "Идет переосмысление, как бы вернуться на прежние позиции", - добавила Захарова.