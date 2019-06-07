"ИКС Холдинг" и "Просвещение" создадут совместное цифровое предприятие в сфере образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Многопрофильная ИТ структура "ИКС Холдинг" и группа компаний "Просвещение" планируют создать совместное цифровое предприятие - "ИТ Просвещение". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе "ИКС Холдинг".

Планируется, что основной задачей создаваемого предприятия станет разработка продуктов для решения практических задач в сфере образования: систем управления образовательным процессом, цифровых учебно-методических комплексов, маркетплейса для учителей, учеников и их родителей, и других цифровых продуктов и технологий в сферах B2B и B2G. Предприятие будет вести работу по двум направлениям. Первое решение задач, поставленных в рамках национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика" под эгидой Министерства просвещения: обновление образовательной инфраструктуры, содержания и методов обучения и воспитания, а также повышение квалификации педагогов. Второе разработка коммерческих продуктов в области образования для физических и юридических лиц.

"Проблемы цифрового воспитания молодого поколения становятся все актуальнее. Совместно с группой компаний "Просвещение" мы займемся созданием цифровых решений для образовательных организаций, в том числе и для модернизации учебно-методической базы. Отдельное направление нашего сотрудничества - создание инновационных центров образования в 80 регионах России, которые трансформируют традиционный подход к построению образовательного процесса, ориентируясь именно на запросы бизнеса", - приводятся в сообщении слова вице-президента "ИКС Холдинга" Юлии Шуткиной.

Продукты, созданные на базе совместного предприятия, будут интегрированы в общую систему образования. Это касается и нового оборудования для школ (3D-принтеры, VR-системы, современные планшеты и т.д.), и развития школьных пространств (навигация, цифровая библиотека, онлайн заказы в столовой), и учебно-методических материалов. Отдельным направлением работы станет трансформация самого образовательного процесса - организация постоянной онлайн коммуникации учеников, педагогов и родителей; корректировка плана обучения онлайн на основании анализа активности и успехов каждого ученика; формирование системы мотивации для педагогов; развитие онлайн платформ для проведения ОГЭ и ЕГЭ.

"Для нашей системы образования наступает очень интересный момент. Правительство в рамках нацпроекта "Образование" планирует инвестировать достаточно большой объём средств в цифровизацию общего образования. Цифровизация школы - это не про планшеты, не про компьютеры, а это упрощение работы учителя и наполнение школы новым содержанием. Не только процесса образования, но и контента образования", - пояснил вице-президент группы компаний "Просвещение" Алексей Шаповалов на площадке Петербургского международного экономического форуме.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.