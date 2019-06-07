Ростовская область привлечет на ПМЭФ-2019 более 187 млрд рублей инвестиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Ростовской области привлечет более 187,5 млрд рублей инвестиций в результате реализации соглашений, заключенных в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В результате подписанных соглашений на ПМЭФ-2019 суммарный объем инвестиций в экономику Ростовской области составит свыше 187,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, регион продолжит сотрудничество с такими компаниями как "Балтика", Mars и "Магнит". До 2021 года в рамках соглашения "Магнит" откроет около 500 магазинов сети в Ростовской области, а компания Mars удвоит производственные мощности фабрики в Аксайском районе за счет строительства второй линии по производству влажных кормов для домашних животных.

Самая крупная сделка подписана с компанией "Юг Энерго": до 2021 года она намерена инвестировать 177 млрд рублей в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов". При этом в ходе реализации проекта инвестор готов создать на предприятии до 1 тыс. рабочих мест.

"Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2030 года, мы оцениваем, что это порядка 177 млрд рублей. Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно на шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости", - прокомментировал сделку губернатор региона Василий Голубев.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.