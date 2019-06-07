Производство канатных дорог в КБР снизит их стоимость в России на 30%

НАЛЬЧИК, 7 июня. /ТАСС/. Производство канатных дорог на территории Кабардино-Балкарии (КБР) позволит снизить их стоимость в России на 30%. Такое мнение высказал председатель правительства региона Алий Мусуков в пятницу, выступая перед депутатами парламента республики с отчетом о своей деятельности за пять лет.

Предприятие создано на базе завода "Севкаврентген-Д" в КБР в 2018 году.

"Еще одним направлением работы, с которым мы связываем развитие является совместный с ОАО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и одного из крупнейших в мире производителей канатных дорог французской фирмы Poma о создании совместного производства канатных дорог на территории Майского района республики. Благодаря локализации производства на нашей территории предполагается, что стоимость канатных дорог в России снизится на 30%, поскольку не будет таможенных пошлин, а также из-за относительной дешевизны производственных сил и ресурсов", - сказал Мусуков.

Он добавил, что на предприятии уже выпущена пробная партия основных узлов оборудования. "Я думаю что в скоро времени начнется работа по реализации проекта и производство продукции", - выразил уверенность Мусуков.

Соглашение о создании совместного производства "Национальные канатные дороги" КРСК, КСК и Poma SAS заключили на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Ранее сообщалось, что первая производственная площадка предприятия будет создана в Кабардино-Балкарии, на базе завода "Севкавренгтен". По планам инициаторов проекта, создание данного производства на Кавказе принесет в федеральный бюджет в 2018-2028 годах от 212 млн рублей до 1 млрд рублей налога на прибыль.