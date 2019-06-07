В модернизацию Новочеркасского электродного завода вложат более 2,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Группа ЭПМ инвестирует свыше 2,7 млрд рублей в модернизацию Новочеркасского электродного завода (ЭПМ-НЭЗ, входит в Группу "Энергопром") в Ростовской области до конца 2023 года. Соответствующий спецконтракт заключили Минпромторг РФ, правительство Ростовской области и Группа ЭПМ в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В рамках инвестиционного проекта до конца 2023 года Группа ЭПМ планирует инвестировать в развитие производства графитированных электродов крупного сечения марки UHP свыше 2,7 млрд рублей. Объем произведенной и реализованной продукции за пять лет превысит 20 млрд рублей, около 70% из которой будет направлено на внутренний рынок. Объем налогов и прочих платежей в бюджеты всех уровней составит около 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

Основные инвестиционные проекты компания планирует реализовать уже в 2019 году. В частности, в апреле года был введен в строй роботизированный ниппельный центр на ЭПМ-НЭЗ, который повысит точность механической обработки в пять раз и позволит выйти на уровень мировых аналогов. В конце года планируется ввести в эксплуатацию печь обжига RIEDHAMMER - ключевой инвестиционный проект, направленный на повышение качества и увеличение объемов выпуска графитированных электродов диаметром 610 мм.

"В результате реализации инвестиционной программы объем производства графитированных электродов крупных сечений увеличится в два раза", - приводятся в сообщении слова генерального директора Группы ЭПМ Виктора Нечуятова.

ЭПМ-НЭЗ - крупнейшее предприятие в России по выпуску графитированных электродов. Основные потребители продукции - производители стали России, стран СНГ, Европы, Азии и Америки.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.