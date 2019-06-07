Лукашенко отметил сложности конкуренции с Россией на общих рынках нефтепродуктов

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Белоруссии сложно конкурировать с Россией в реализации продуктов переработки нефти на общих рынках. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в пятницу на совещании по вопросам модернизации белорусских НПЗ и повышения эффективности экспортных продаж нефтепродуктов.

Лукашенко в пятницу посетил ОАО "Нафтан", проблемы в работе которого возникли в связи с загрязнением некачественной нефтью из трубопровода "Дружба". "Покупая в России нефть, мы конкурируем с ней на рынках, а они у нас общие, все не так просто. У них маневра больше - они могут своим нефтеперерабатывающим предприятиям подешевле нефть закачать и получить большую прибыль, цену сбросить - то, чего мы не можем", - приводит его слова агентство БелТА. По словам белорусского лидера, "в этих условиях нам нужно думать о дальнейшей модернизации".

Глава государства отметил, что на НПЗ в Мозыре продолжают работу над глубиной переработки нефти для получения светлых нефтепродуктов. "Но главное - это рынок. Получить сегодня светлых нефтепродуктов можно сколько угодно. Вопрос в том, где будем продавать их, потребит ли это все рынок", - сказал Лукашенко. Что касается ОАО "Нафтан" в Новополоцке, отметил Лукашенко, то это предприятие, помимо топливной составляющей, в значительной степени будет ориентироваться на дальнейшее развитие выпуска нефтехимической продукции, которая будет востребована другими промышленными производствами.

Лукашенко отметил, что предприятиям нефтехимической отрасли потребуется дополнительная модернизация, однако объемы вложенных средств будут не так значительны по сравнению с теми, которые за последние годы уже вложены.

Президент сообщил, что также намерен посетить Мозырский нефтеперерабатывающий завод. "Мы где-то уже к концу года посмотрим, каким будет рынок по нефти, нефтепродуктам. И будучи там, уже окончательно определимся по дальнейшей стратегии двух наших НПЗ", - сказал глава государства.