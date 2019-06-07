BMW отзывает в России более 300 внедорожников X7 из-за проблем с подушками безопасности

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Официальный представитель BMW в России - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - отзывает в России 315 внедорожников модели X7 из-за проблем с подушками безопасности. Отзыв касается автомобилей, реализованных с апреля по май 2019 года, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки", - отмечается в сообщении.

При срабатывании подушка безопасности может не полностью раскрыться, предупреждает Росстандарт.

На подпадающих под отзыв автомобилях подушки безопасности проверят и, при необходимости, установят правильным образом. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.