"Газпром энергохолдинг" подписал с Сербией соглашение о планах построить еще одну ТЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по проекту строительства газовых электростанций в Сербии. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"В соответствии с документом, стороны подтвердили взаимный интерес к реализации проектов строительства на территории Сербии объектов тепло- и электрогенерации и выразили готовность рассмотреть возможность создания совместной проектной компании "Газпром энергохолдинга" и сербского государственного предприятия, которое будет назначено правительством Сербии. Основные условия учреждения этой компании будут определены в ходе детальных переговоров. В качестве приоритетного проекта намечено строительство электростанции в городе Крагуевац", - отмечается в сообщении.

В мае Федоров сообщал журналистам, что компания рассматривает возможность строительства еще одной электростанции в Сербии мощностью около 300 МВт.

ГЭХ в марте начал строительство в Сербии первой зарубежной электростанции мощностью 200 МВт в городе Панчево (Сербия). Инвестиции могут составить €180 млн в основном за счет российской стороны. Станция начнет работу в 2020 году.