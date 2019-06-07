Россия и Эстония договорились о восстановлении транспортной комиссии

ТАЛЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас и министр транспорта России Евгений Дитрих на встрече в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились возобновить работу двусторонней транспортной комиссии. Об этом в пятницу сообщил Аас.

"Это была первая встреча на таком уровне после очень большого перерыва, и ожидать, что после этой встречи сразу начнется транзит между Эстонией и Россией, было бы чересчур. Думаю, очень важно, что мы договорились о том, что будет возобновлена работа нашей совместной межгосударственной транзитной комиссии. И уже все следующие шаги будут обсуждаться в рамках этой комиссии", - приводит его слова портал ERR.

Министр добавил, что рассчитывает на сотрудничество с РФ по вопросу железнодорожных грузовых перевозок. "Я вижу перспективу развития транзита через Эстонию. У нас достаточно свободных мощностей как на железной дороге, так и в портах для быстрой и качественной обработки грузов", - отметил он.

Глава ведомства также сообщил российскому коллеге, что Эстония намерена продолжить инвестировать в железнодорожную инфраструктуру, в том числе добиться скорости поездов 120-135 км/час на участке Таллин - Нарва. "Также важно продолжать совместную работу, чтобы сократить время, затрачиваемое на пограничные операции и таким образом ускорить время поездки пассажиров между двумя странами", - сказал Аас.