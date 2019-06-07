Аркадий Волож назвал ошибкой позиционирование "Яндекс.Телефона"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Основатель "Яндекса" Аркадий Волож считал, что позиционирование "Яндекс.Телефона" на рынке было организовано неправильно. Об этом он рассказал в ходе сессии "Технологии в масштабе: игра на опережение" в рамках ПМЭФ-2019.

"Телефон был неправильно позиционирован. "Яндекс.Телефон" - это потрясающая вещь была. Сделали оболочку, которая работает на очень простых аппаратах - и это было надо рассказать: берем обычный аппарат с конвейера, ставим на него "Яндекс" и получаем вещь. Но в презентации его показали, как iPhone, это была ошибка, мне кажется", - сказал он.

"Яндекс.Телефон" был презентован в декабре 2018 года. Устройство с диагональю 5,65 дюйма получило восьмиядерный процессор Snapdragon 630. Смартфон оснащен двумя основными камерами (разрешением 16 Мп и 5 Мп) и одной фронтальной (5 Мп). Устройство также имеет на задней панели датчик отпечатка пальцев.