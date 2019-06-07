Премьер Абхазии: испорченные вредителем плантации фундука удастся восстановить в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Плантации фундука в Абхазии удастся восстановить после нашествия вредителей в ближайшее время. Ожидается, что в 2019 году они дадут хороший урожай, сообщил в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Из-за нашествия в 2017 году мраморного клопа, а также из-за грибкового заболевания в 2018 году в Абхазии было уничтожено 70% урожая орехов.

"Орех фундук произрастает, в основном, в трех восточных районах Абхазии - Галском, Ткуарчалском и Очамчырском, где слабо развит туристический сектор. Там уже дважды провели в этом году лечение от вредителей и грибкового заболевания в труднодоступных местах, где огромные плантации, опрыскивание производится с помощью авиации. Все препараты и необходимая техника есть, их приобретаем за счет собственных средств, а также получаем в качестве помощи от Минсельхоза России и международных организаций. Я уверен, что плантации будут восстановлены и в этом году дадут хороший урожай", - сказал Бганба.

Он напомнил, что плантации орехов составляют важную части экономики восточных районов республики, где слабо развит туристический сектор.

Орех в Абхазии произрастает на 15 тыс. га, из них 13 тыс. га приходятся на Галский, Ткуарчалский и Очамчырский районы. Выращиванием орехов в республике занято более 10 тыс. семей при населении 240 тыс. человек. В 2016 году Абхазия экспортировала порядка 3 тыс. т орехов, в 2017 году - 420 т, в 2018 году - около 100 т.