"Газпром" и Siemens обсудили локализацию производства оборудования в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления Siemens AG Джо Кэзер обсудили на полях Петербургского международного экономического форума вопросы локализации производства оборудования немецкого концерна на территории России. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

"Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества, - отмечается в пресс-релизе. - В частности, речь шла о взаимодействии в области локализации производства инновационного электротехнического оборудования Siemens в России для генерирующих объектов "Газпрома".

Миллер и Кэзер также рассмотрели ход реализации соглашения о стратегическом сотрудничестве, заключенного между "Газпром энергохолдингом" и Siemens в мае 2018 года, а также подписанного в марте 2019 года меморандума о намерениях. В рамках данных соглашений была создана рабочая группа, которая занимается подготовкой проектной документации по созданию совместного предприятия по производству в России вакуумных генераторных выключателей и комплектующих к ним, добавили в "Газпроме".

Сотрудничество "Газпрома" и Siemens AG началось в 1993 году и развивается по таким направлениям, как автоматизация, телемеханика, электроэнергетика, оборудование для компрессорных станций, технологии разработки нефтяных и газовых месторождений, энергосбережение и экология.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.