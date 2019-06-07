Правительство планирует унифицировать правила игры для публичных компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Кабмин планирует унифицировать правила игры для публичных компаний и дать больше свободы непубличным. Об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Что касается публичных компаний, надо все-таки создавать, и премьер-министр недавно об этом говорил - унифицированные правила игры. Мне кажется, что надо убить институт внутренних документов общества, регулирующего деятельность органов управления публичных акционерных компаний. Инвестор, думая, куда ему вкладывать деньги, акции каких компаний покупать, не должен заниматься изучением, как регулируется деятельность совета директоров или иного органа в той или другой компании и сравнивать", - сказал Чуйченко в интервью на полях Петербургского международного экономического форума.

Вице-премьер считает, что в законе о публичных акционерных обществах должны быть прописаны практически все вопросы управления ими. "Здесь по минимуму должно быть диспозитивности (имеется в виду распоряжение своими правами по своему усмотрению - прим. ТАСС), потому что если люди решили выйти на рынок, предложив свои бумаги большому количеству акционеров, и тем самым сформировав вокруг своей компании публичный интерес, то, соответственно, регулирование тоже должно быть публичным и одинаковым", - пояснил он.

При этом непубличным компаниям можно дать больше свободы, подчеркнул Чуйченко. "А что касается непубличных компаний - я, наоборот, считаю, что там нужно предоставить больше свободы. И кстати, на мой взгляд, нужно постоянно, говоря об инвестиционном климате, задавать вопрос, для чего мы делаем, для чего мы создаем то или иное регулирование, зачем", - добавил зампред правительства.

По словам вице-премьера, соответствующие предложения уже внесены в правительство. Изменения могут произойти в течение 2020 года, добавил Чуйченко.