AP: Майкл Блумберг пожертвует $500 млн на экологически чистую энергию

ТАСС, 7 июня. Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг принял решение пожертвовать $500 млн, чтобы добиться закрытия всех угольных электростанций в США к 2030 году. Как сообщило в пятницу агентство Associated Press, миллиардер направит свое пожертвование в фонд основанной им общественной кампании Beyond Carbon, цель которой - полный переход США на экологически чистую энергию.

Фонд Блумберга заявляет, что пожертвование экс-мэра станет самым крупным в истории благотворительным вложением в борьбу с изменениями климата. При этом Блумберг пойдет в обход федеральных властей и будет действовать на местном уровне. "Быстро истекает время, когда мы можем остановить изменение климата, но, несмотря на это, в ближайшие два года нет практически никакой надежды на решительные действия федеральных властей в этой области", - заявил миллиардер, имея в виду остающийся срок полномочий администрации президента США Дональда Трампа.

Нынешний глава Белого дома скептически настроен по отношению к теории, согласно которой выбросы в атмосферу углекислого газа приводят к глобальному потеплению. Президент Дональд Трамп в 2017 году принял решение о выходе США из Парижского соглашения по защите климата, направленного на сокращение выборов углекислого газа.

Ранее Майкл Блумберг не исключал возможности своего участия в президентских выборах 2020 года от Демократической партии, однако в итоге отказался от такой идеи. Вместо этого он решил сконцентрироваться на борьбе с изменениями климата и противодействии политике Дональда Трампа, пишет агентство.

Фонд Блумберга уже несколько лет работает над ликвидацией угольных предприятий в США совместно с общественной природоохранной организацией "Сьерра Клуб". С 2011 года в США было закрыто уже более 200 электростанций, работающих на угле.