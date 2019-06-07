Артюхов: опыт Крыма поможет оптимизировать расходы на строительство моста на Ямале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Авторы проекта строительства моста через Обь на Ямале планируют оптимизировать его стоимость за счет применения технологий, которые использовались при возведении Крымского моста. Об этом сообщил в пятницу глава региона Дмитрий Артюхов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Строительство моста через Обь из Лабытнанги в Салехард является одним из ключевых пунктов реализации проекта Северного широтного хода (СШХ) - проектируемой в ЯНАО железнодорожной магистрали протяженностью более 700 км, которая пройдет по маршруту Обская - Салехард - Надым - Новый Уренгой - Коротчаево и свяжет Северную железную дорогу со Свердловской. В марте на встрече с журналистами Артюхов сообщил, что проект потребовал корректировки, в связи с этим начало работ переносится. Власти региона ожидают, что строительство начнется в 2020 году.

"Наши участники, которые сейчас активно этим проектом занимаются, обнаружили возможность для оптимизации стоимости проекта, потому что они получили практический опыт строительства такого сложного сооружения недавно в Крыму. Исходя из того, что перечень компаний, которые будут реализовывать проект, совпадает во многих позициях, возникло желание применить новые технологии <…> C этим и связана определенная задержка, чтобы внедрить в существующий проект новые, современные подходы", - сказал Артюхов.

По его словам, острой необходимости в оптимизации стоимости проекта, о чем ранее сообщил ряд СМИ, нет. "Учитывая, что так или иначе все равно необходимо проект заново отправлять на экспертизы, потому что старый проект разрабатывался давно, и там просто есть объективные вещи, которые нужно менять, мы решили заодно посмотреть и на оптимизацию. Инженеры находят новые решения, которые в итоге влияют на удешевление. Но не потому что мы куда-то в космос улетели и надо возвращаться, а это просто нормальный рабочий процесс", - пояснил глава региона, не уточнив, о каких суммах идет речь.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей, начало строительства запланировано на 2018 год. При создании СШХ впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн т грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.