Калининград заинтересован во вложениях резидентов САР в экономику региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Калининградская область заинтересована в том, чтобы резиденты специального административного района (САР) на острове Октябрьский в Калининграде делали инвестиции в экономику региона, но формат вложений пока не определен, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме губернатор области Антон Алиханов.

К настоящему времени в САР на острове Октябрьский зарегистрировано восемь резидентов. В течение полугода с момента регистрации они должны инвестировать в экономику РФ 50 млн рублей, но инвестиции не обязательно должны быть сделаны на территории региона, в котором они зарегистрированы.

"Мы, конечно были бы рады, если бы условия были жесткие, и это были вложения в экономику региона", - сказал Алиханов, уточнив, что суммарно инвестиции резидентов САР в регионе могли бы составить 400 млн рублей и "это хорошая цифра".

Алиханов добавил, что резиденты уже начали осуществлять деятельность в регионе, некоторые арендовали офисные помещения, но пока инвестиции ими не сделаны. Кроме того, по его словам, существует неопределенность относительно того, во что именно и как должны вкладываться деньги. "Формат вложений вообще не определен пока до конца, нам это неясно. Мы ведем сейчас переговоры с Минэкономразвития для того, чтобы чуть более четко определить, что же это такое. То есть это просто взнос в уставной капитал, или это приобретение офиса, или еще что-то", - сказал он.

Первый резидент САР в Калининграде был зарегистрирован 5 февраля. Им стала международная компания ООО "Аданимов Трейдинг Лимитед", осуществляющая холдинговую деятельность. К настоящему времени, по данным Корпорации развития области в регионе в качестве резидентов САР зарегистрированы также компании "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Самолюс Инвестментс Лимитед", "Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед", "Фенестрария Консалтантс Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз Лимитед", "Распериа Трейдинг Лимитед" и "Цератозамия Консалтантс Лимит". Сообщалось также, что на острове Октбярьский планируют зарегистрироваться компании "Русал" и En+ Group.

О льготах для резидентов

Зарегистрироваться в специальном административном районе в РФ могут иностранные юридические лица, причем их офис или иные объекты должны располагаться на островах, а российские структуры - работать в статусе ООО, публичных или непубличных акционерных обществ. Кредитные и некредитные финансовые организации, а также операторы платежных систем под действие закона о САР попасть не смогут.

Остальные фирмы получат специальный статус вместе с регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), если они возьмут на себя официальные обязательства по осуществлению инвестиций на территории РФ. Минимальный их объем составляет 50 млн рублей в течение шести месяцев с даты регистрации.

Для резидентов специальных административных районов устанавливается особый режим налогообложения. Обложение налогом таких компаний происходит по следующим ставкам: 0% по доходам, полученным компанией в виде дивидендов, при условии, что на день принятия решения об их выплате она уже год владеет не менее чем 15-процентным вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, либо депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов. Налогом в 5% облагаются доходы, полученные иностранными лицами по акциям международных холдинговых компаний, которые на дату выплаты дивидендов являются публичными.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.