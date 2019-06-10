Умный дом, или Как забыть о бытовых вопросах навсегда

Средний россиянин проводит на работе более восьми часов в день, согласно данным ОСЭР о труде и занятости. Больше работают только в Корее, Коста-Рике и Мексике. Неудивительно, что все, что может облегчить быт, становится все более востребованным: это различные сервисы клининга и ремонта, доставки продуктов и еды на дом и, конечно, концепция умного дома. Умный дом - популярное и востребованное по всему миру решение, которое также постепенно проникает в жизнь россиян. Как оборудовать квартиру и какую технику купить, чтобы дом ассоциировался с комфортом, отдыхом и безопасностью? Гостиная Просторная комната, большие окна, удобная мебель - в 21 веке к облику идеальной гостиной добавилось еще несколько технических устройств, которые выводят понятие комфорта на новый уровень. Центральное место в системе умного дома занимает панель управления, которая позволяет управлять всеми бытовыми приборами, находящимися в единой домашней сети. Компания LG Electronics встроила такую панель в новый телевизор на платформе Smart ThinQ AI и сделала управление интуитивно понятным. Так, голосовыми командами теперь можно контролировать холодильник, стиральную машину, кондиционер, робот-пылесос, паровой шкаф LG Styler для одежды и очиститель воздуха LG PuriCare, а также управлять мобильными устройствами и музыкой с других устройств. Любителям провести время за просмотром хорошего фильма или матча любимой команды телевизоры OLED и NanoCell от LG предлагают высокое качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). OLED-телевизоры отличаются высокой контрастностью и яркими цветами за счет глубины черного цвета. Все это достигается благодаря тонкой светодиодной матрице из 8 млн самоподсвечивающихся пикселей. А модели NanoCell, самые передовые жидкокристаллические телевизоры компании, передают цвета чистыми, как в природе. Кроме того, цвета не искажаются под углом. Телевизор выполнен в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками. Интеллектуальный процессор подстраивает яркость изображения под освещение комнаты, а звук направляется точно на того, кто смотрит телевизор.

Для ценителей хорошего звука LG и Meridian Audio выпустили линейку саундбаров с функцией искусственного интеллекта. А тем, кто любит громкую музыку и всегда рад шумным гостям и энергичным танцам, стоит обратить внимание на акустические системы LG Xboom. В умной колонке LG Xboom AI ThinQ WK7Y есть встроенный голосовой помощник "Яндекса" "Алиса", который всегда может найти нужный трек. Тихие уютные вечера прекрасно дополнит просмотр фильма на проекторе. Компания LG выпустила 4К UHD лазерные проекторы CineBeam, которые обеспечивают яркое, детальное и реалистичное изображение с разрешением 4К и поддержкой HDR10. Оригинальная конструкция портативных проекторов LG HU80KSW (с функцией Smart TV) и HU80KG позволяют устанавливать их вертикально на пол, горизонтально на стол или подвешивать на кронштейне к потолку и даже проецировать изображение на потолок. А ультракороткофокусному (UST) smart-проектору LG CineBeam Laser 4K HU85L достаточно расстояния чуть больше двух дюймов от стены, чтобы спроецировать на нее изображение диагональю 90 дюймов. При размещении на расстоянии пяти дюймов проектор воспроизводит значительно более крупное, но по-прежнему яркое изображение диагональю 120 дюймов. Улучшенную цветопередачу и сочность цветов удалось обеспечить за счет применения нового и редкого для домашних проекторов источника света на основе синих и красных лазерных диодов, срок службы которого - не менее 20 000 часов. Для геймеров, ценящих сюжетные линии и графическую производительность, компания выпустила изогнутый игровой широкоформатный монитор LG UltraGear34GK950G-B с G-Sync™. Соотношение сторон 21:9 в сочетании с изогнутым экраном обеспечит игрокам более широкий угол обзора и отсутствие скрытых зон, а значит, максимальное погружение в игру. Кухня Если включать музыку или фильм с помощью смартфона уже вошло в привычку, то умные холодильники до сих пор удивляют людей, которые не относят себя к техногикам. Изменить температуру, включить режим быстрой заморозки или узнать о неисправностях холодильника можно в специальном приложении. Холодильники LG DoorCooling+ помогают сохранить свежесть продуктов благодаря дополнительному потоку холодного воздуха, который подается из верхней части холодильника, охлаждая равномерно без температурных перепадов. Другим обязательным элементом современной кухни давно стали микроволновые печи. Компания LG представила линейку микроволновых печей LG NeoChef™ в новых цветах: пепельный белый, стальной серый или бежевый для моделей "Соло" (25 л) - или черная сталь для конвекционной модели (39 л). Это устройство совмещает функции запекания, обжаривания, а также поддерживания заданной температуры и приготовления йогурта. Теперь готовить стало действительно быстро и легко. Гардероб Стиральные машины AI DD умеют определять степень загрузки и характеристики ткани. Основываясь на этих данных, стиральная машина LG самостоятельно подберет подходящий алгоритм стирки. Как результат - высокое качество стирки без повреждения ткани. Стиральная машина из премиальной линейки LG Signature оснащена технологией SmartThinQ*: со смартфона можно загружать специальные циклы стирки, отслеживать расход воды и электричества.

Сохранить дорогие сердцу платья и костюмы поможет специальная система ухода за одеждой при помощи пара LG Styler. Такой умный помощник разгладит складки на одежде, освежит ее и бережно высушит вещи из деликатных тканей. Управлять LG Styler тоже можно дистанционно благодаря поддержке Wi-Fi. При помощи смартфона он может запускать сушку, обработку паром и другие режимы. Кабинет Рабочее место необязательно должно находиться в огромном бизнес-центре из стекла и бетона. Все больше людей работают удаленно, оборудовав офис прямо у себя дома. Кому-то для домашнего офиса достаточно ноутбука, а кому-то нужен полноценный кабинет, оборудованный по последнему слову техники. Если первоочередное значение имеет качество картинки и цветопередача, то оптимальным решением станут новые мониторы LG UltraWide. Такой монитор способен заменить сразу несколько устройств и идеально подходит для людей, работающих в финансах, ИТ, дизайне и архитектуре. Квартира целиком Идеальная чистота и никакой пыли, а главное, уборка происходит, пока вы на работе. Умный и мощный робот-пылесос LG CordZero R9 легко активировать через приложение, там же можно и наблюдать за уборкой в онлайн-режиме с помощью встроенной видеокамеры. Такой пылесос имеет несколько сценариев уборки и легко пропылесосит в самых отдаленных уголках квартиры, не задев мебель и хрупкие предметы. Для тех, кто еще не готов доверить уборку искусственному интеллекту, южнокорейская компания презентовала беспроводной вертикальный пылесос LG CordZero А9 с насадкой для влажной уборки. Несколько режимов уборки и сменная батарея помогут покончить с уборкой за час.

Для жителей крупных городов, где под окнами каждый день ездят автомобили, а от пыли можно спастись, только никогда не открывая окна, давно стал необходимостью очиститель воздуха. Устройство LG Puri Care эффективно очищает воздух в квартире и легко управляется со смартфона. Поддерживать оптимальный климат в квартире тоже можно удаленно. Задать нужную температуру можно с любого цифрового устройства: смартфона, ноутбука или планшета. Cтильные кондиционеры дизайнерской линейки LG Artcool Gallery и LG Artcool Mirror наполнят комнату прохладой и очистят воздух от бактерий, аллергенов и вирусов.