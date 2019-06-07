Удмуртский агрохолдинг вложит 2,4 млрд рублей в модернизацию производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии и руководство агрохолдинга КОМОС ГРУПП на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение, согласно которому компания вложит в модернизацию производства и строительство очистных сооружений 2,4 млрд рублей, а республика предоставит холдингу налоговые льготы и субсидии на возмещение затрат при возведении системы очистки, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

Проект предусматривает с 2019 по 2024 годы изменения на четырех производственных площадках ОАО "МИЛКОМ" (входит в КОМОС ГРУПП) - "Кезском сырзаводе", "Ижмолоко", "Сарапул-молоко" и "Глазов-молоко".

На "Кезском сырзаводе" проведут модернизацию очистных сооружений и производства, что должно позволить предприятию адаптировать площадку к условиям импортозамещения и в два раза - до 15,2 тыс. тонн в год - нарастить объемы производства твердых и полутвердых сыров. Вторая часть проекта предполагает формирование системы очистки производственных стоков на площадках "Ижмолоко", "Сарапул-молоко" и "Глазов-молоко".

В свою очередь, в течение срока действия контракта Удмуртия будет предоставлять налоговые льготы ОАО "МИЛКОМ": налоговая ставка на прибыль составит 13,5%. Также не будет начисляться налог на имущество организации, которое будет создано при реализации инвестпроекта. Кроме того, предприятию возместят 30% затрат при модернизации очистных сооружений.

Субхолдинг по переработке молока "МИЛКОМ" объединяет шесть производственных площадок. Объем переработки в 2018 году составил 466,5 тыс. тонн молока-сырья. В планах у предприятия к 2021 году достичь показателя переработки в 1 млн тонн.