"Росатом" будет сотрудничать с Курской областью в реализации инновационных проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" будет внедрять новые технологии управления регионом и реализовывать инновационные проекты в Курской области. Соглашение об этом подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Соглашение открывает возможность к сотрудничеству в таких областях, как реализация инновационных проектов, внедрение новых технологий управления регионом, модернизация социально-значимой инфраструктуры. Отдельным направлением становится развитие пристанционного города Курчатова, где проживают сотрудники Курской АЭС. Улучшение городской среды, создание привлекательных условий для проживания становятся обязательными факторами для привлечения новых молодых специалистов на станцию и в конечном итоге напрямую влияют на безопасную эксплуатацию АЭС", - прокомментировал соглашение гендиректор Росатома Алексей Лихачев, чьи слова приводит пресс-служба.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт добавил, что сотрудничество с Росатомом открывает широкий спектр возможностей для внедрения в регионе передовых технологий госкорпорации в сфере цифровой экономики, бережливого производства и эффективного управления.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.