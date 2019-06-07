Си Цзиньпин: сопряжение "Одного пояса - одного пути" и ЕАЭС даст импульс развитию региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сопряжение китайской инициативы "Один пояс - один путь" и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придаст импульс экономической интеграции в регионе и будет способствовать его устойчивому развитию. Об этом в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы договорились о сопряжении инициативы "Один пояс - один путь" с выдвинутой президентом [России Владимиром] Путиным концепцией о Большом евразийском партнерстве. Они вполне могут дополнять друг друга, что по моему личному убеждению придаст мощный импульс региональной экономической интеграции в интересах всеобщего устойчивого развития", - указал он.

17 мая 2018 года было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Оно направлено на создание условий для улучшения взаимной торговли между членами союза и КНР, однако не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.