Выпуск "Белевской пастилы" под Тулой увеличат втрое за счет строительства нового комбината

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Белевская кондитерская компания" увеличит производство пастилы в три раза за счет строительства нового пищевого комбината в Тульской области с инвестициями в 250 млн рублей при поддержке Фонда развития моногородов. Соглашение о реализации проекта в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме подписали министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев и учредитель компании Николай Семерня, сообщается на сайте правительства области.

"Белевская кондитерская компания" увеличит выпуск пастилы втрое. Инвестиционный проект предполагает запуск производства белевской пастилы, зефира, сухариков в Белеве, он позволит расширить производственные возможности предприятия, создать 300 новых рабочих мест. Объем инвестиций - 250 млн рублей, финансирование проекта будет осуществляться при поддержке Фонда развития моногородов", - говорится в сообщении.

Как отметил после подписания соглашения Миляев, строительство нового комбината направлено не только на социально-экономическое развитие моногорода под Тулой, но и поможет в продвижении гастрономических брендов региона. Кроме того, увеличение объемов выпуска продукции позволит освоить новые зарубежные рынки.

Накануне глава Российского экспортного центра Андрей Слепнев сообщал журналистам, что производитель пастилы подписал соглашение с китайским дистрибьютором на поставки этой продукции на $100 млн.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.