САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Стандарт комплексного развития территорий может стать обязательным к применению. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе дискуссии "Инвестиции в развитие городской среды" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас мы разработали стандарт комплексного развития территорий. Он носит рекомендательный характер, но мы все больше движемся к тому, что он должен быть обязательным, мы должны эту работу проделать", - сказал он.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Разработкой стандарта занимаются Минстрой, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.