Кабмин выделил 5,7 млрд рублей на модернизацию термоядерной установки токамак в Протвино

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство выделило 5,7 млрд рублей на техническое перевооружение экспериментальной термоядерной установки токамак Т-15 и 1,1 млрд рублей на реконструкцию ускорительного комплекса в подмосковном Протвино. Постановление правительства опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Предоставить в 2019-2020 годах из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства федерального государственного бюджетного учреждения "Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", - говорится в постановлении.

Мощность ускорительного комплекса, подлежащего вводу в 2020 году - 60 ГэВ (электронвольт). Мощность модернизированного к этому же сроку токамака составит 250 мегавольт-ампер.

Ускоритель протонов У-70 в городе Протвино является крупнейшим действующим протонным ускорителем в России, востребованным для прикладных и фундаментальных исследований. Перспективы исследований связаны с физикой редких процессов и спектроскопией легких кварков, в том числе в интересах радиобиологии и медицины.

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" - один из ведущих научных центров мира, первая в стране национальная лаборатория. Под эгидой НИЦ "Курчатовский институт" объединена значительная часть ядерно-физического комплекса России.

С созданием НИЦ "Курчатовский институт" сформирован уникальный междисциплинарный научно-технический комплекс, включающий в себя Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения ("КИСИ-Курчатов"), ускорительный комплекс У-70, нейтронные исследовательские реакторы ИР-8 и ВВР-М, высокопоточный исследовательский реактор ПИК, термоядерные установки токамак Т-10 и токамак Т-15, а также плазменные установки.