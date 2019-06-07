Сирия заинтересована в сотрудничестве с крымским "Черноморнефтегазом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сирия проявляет интерес к работе на своей территории госпредприятия "Черноморнефтегаз", которое разрабатывает и эксплуатирует нефтегазовые месторождения в Крыму. Об этом в пятницу рассказал ТАСС глава региона Сергей Аксенов на полях Петербургского международного экономического форума.

Ранее Аксенов сообщал, что рассматривается возможность направить для работы на сирийском шельфе самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ) крымского госпредприятия "Черноморнефтегаз". Он отмечал, что "техника абсолютно новая, которая способна бурить практически на любых глубинах".

"Интерес есть, перспективы есть", - ответил Аксенов на вопрос о том, сохраняются ли планы по работе "Черноморнефтегаза" в Сирии.

Он добавил, что переговоры ведутся на уровне федерального правительства.

"Черноморнефтегаз", созданный в 1979 году, в настоящее время является единственной нефтегазодобывающей компанией Крыма, которая самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в крымском секторе Черного и Азовского морей и на сухопутной части полуострова, а также подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

Предприятие располагает четырьмя СПБУ, способными бурить скважины на глубину до 9 тыс. метров при глубине моря до 120 м, и собственным флотом обеспечения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.