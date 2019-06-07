Инвесторы планируют локализовать в России производство газотурбинной установки 120 МВт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компании "Газпром", "РЭП-Холдинг" и итальянская Nuovo Pignone International S.r.l. (входит в крупную нефтегазовую компанию BHGE) договорились о совместной разработке газотурбинной установки (ГТУ) мощностью 120 МВт с последующей локализацией производства в России. Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба "РЭП-Холдинга".

"С учетом установленных долгосрочных партнерских отношений при реализации проекта по локализации ГТУ 32 МВт MS5002E/ГПА-32 "Ладога" в России, а также совместной разработки ГТУ LT16 (Nova LT) для российского рынка, стороны планируют дальнейшее расширение сферы партнерства и рассматривают возможности заключения новых соглашений по разработке, производству и локализации в России, а также монтажу и эксплуатации в России и за ее пределами новой газотурбинной установки класса 120 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны создадут рабочую группу по производству ГТУ, также она определит возможный рынок сбыта таких турбин на ближайшие 15 лет. Оценка рынка будет включать потенциальные нужды ПАО "Газпром", дальнейшее применение в России и возможности выхода на рынки других стран. "Сфера применения подобного оборудования - крупнотоннажное производство сжиженного природного газа и электроэнергетика", - уточняется в релизе.

АО "РЭП Холдинг" - разработчик, производитель и поставщик энергетического оборудования. С 2010 года входит в состав промышленной группы Газпромбанка. Предприятие занимается конструкторскими разработками, изготовлением и комплексными поставками энергетического и электротехнического оборудования для нефтегазовой, металлургической и химической промышленности, энергетики и электросетевого комплекса.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.