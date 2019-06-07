Новикомбанк предоставит ОДК средства на производство двигателей для МС-21 и SSJ-100

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Новикомбанк (опорный банк госкорпорации "Ростех") и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) заключили соглашение об организации финансирования государственных программ по производству гражданской продукции, в частности, авиационных двигателей. Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба Новикомбанка.

Соглашение предусматривает организацию финансирования и банковского сопровождения проектов по производству авиационных двигателей (ПД-14 для авиалайнера МС-21, SaM-146 для Sukhoi Superjet 100), вертолетных двигателей (ТВ3-117, ВК-2500), газотурбинных энергетических агрегатов для применения в составе нефтегазовых платформ и судов российских компаний топливно-энергетического комплекса России.

Новикомбанк в рамках программы стратегического партнерства с ОДК принял решение о финансировании ряда гражданских проектов корпорации на общую сумму 35 млрд рублей.

"Подписанное соглашение является первым шагом в реализации программы стратегического партнерства между Новикомбанком и ОДК. Своевременное и качественно финансирование будет способствовать эффективной реализации масштабных проектов ОДК, созданию современной конкурентоспособной продукции, не уступающей мировым аналогам", - указала глава Новикомбанка Елена Георгиева, слова которой приводит пресс-служба банка.

Новикомбанк и ОДК сотрудничают по ряду направлений с 2009 года. Наиболее масштабным проектом ОДК в области гражданского авиадвигателестроения является программа разработки и производства авиационного двигателя ПД-14.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.