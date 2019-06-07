Минстрой и Минсельхоз обсуждают синхронизацию программ по частному домостроению в селах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ совместно с Минсельхозом обсуждают синхронизацию программ по развитию села и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил программу по развитию села. Там есть большой объем мероприятий, и мы сейчас вместе с Минсельхозом обсуждаем программу по жилищному строительству на селе. Программа ИЖС и программа развития села будут синхронизированы, так как они должны развиваться совместно и не повторяться", - сказал замминистра.

Стасишин добавил, что программа ИЖС предусматривает развитие индивидуального жилищного строительства по новым стандартам и не включает уже существующие поселки.

По словам замминистра, для комплексного развития рынка ИЖС нужно понимать, какой необходим объем социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети. Спрос на индивидуальное строительство планируется создать с помощью ипотечных предложений. По контрольным точкам программу развития ИЖС планируется подготовить до конца июня, отметил Стасишин.

Вице-премьер Виталий Мутко ранее поручил разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития индивидуального жилищного строительства в России. Предполагается, что в программу развития ИЖС будет включен вопрос ипотечного кредитования на строительство дома, а также создания необходимой инфраструктуры, включая газо-, водоснабжение, электричество и строительство дорог.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.