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ПМЭФ-2019

Центр ремесленников Сирии намерены открыть в Абхазии

Этот вопрос может быть решен в 2019 году, отметил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вопрос открытия в Абхазии центра Союза ремесленников Сирии, который готов представить свою разнообразную продукцию в республике, будет решен до конца этого года, сообщил в пятницу ТАСС премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, который участвует в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Союз ремесленников Сирии просит выделить им место для открытия центра в нашей республике, чтобы представить свою продукцию абхазским потребителям. Уже есть реальные подвижки, и думаю, что в этом году этот вопрос будет решен. Союз ремесленников Сирии выступит пионером экономики Сирии в Абхазии", - сказал Бганба.

Сирия признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения 29 мая 2018 года. В рамках первого официального визита в Сирию делегации Абхазии в сентябре прошлого года президенты двух стран Рауль Хаджимба и Башар Асад подписали договор о дружбе и сотрудничестве, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль подписали соглашение о сотрудничестве в сфере содействия и продвижения торговли и экономического сотрудничества.

Торгово-промышленная палата Абхазии и Союз ремесленников Сирии подписали тогда же соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, а в ноябре сирийские ремесленники широко представили свою продукцию на выставке в Сухуме в рамках второго туристического форума Visit Apsny, которая пользовалась огромным спросом.

Теги
АбхазияСирияПМЭФ-2019Бганба, Валерий Рамшухович
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