Правообладатели просят защитить спортивные трансляции от интернет-пиратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правообладатели просят защитить от интернет-пиратов легальные прямые трансляции спортивных событий. Об этом сообщил президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин на дискуссии, посвященной антипиратским инициативам, в рамках Петербургского международного экономического форума.

"27 тыс. точек раздачи пиратских трансляций во время чемпионата мира было зафиксировано. Действующий механизм позволяет блокировать контент в течение шести часов. Нам точно нужен механизм для реализации проекта моментальных блокировок спортивных трансляций", - сказал он.

Демин отметил, что рынок платного потребления видеоконтента в России продолжает расти и по итогам 2018 года преодолел планку в 100 млрд рублей. Вместе с тем, по его словам, интернет-пиратство по-прежнему остается основным фактором, который ограничивает дальнейший рост потребления легального контента.

Заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Алексей Краснов подчеркнул, что перекрывать такие каналы через шесть часов после прямого эфира не имеет смысла. "У нас 11,5 тыс. часов трансляций в год, 87% в прямом эфире. Практически все это пиратится. Мы очень надеемся на помощь МКС и Роскомнадзора и на то, что мы какой-то механизм придумаем", - сказал он.

По мнению Краснова, если зрители будут продолжать смотреть дорогостоящие трансляции на пиратских ресурсах, то через 2-3 года спортивный контент исчезнет. "Мы не можем бесконечно кредитовать этот процесс", - заявил он. "Газпром-медиа" управляет 12 тематическими спортивными каналами.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в кратчайшие сроки начать обсуждение проблемы с правообладателями для поиска решений.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.