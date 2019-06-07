Лоукостер "Победа" приостановит полеты Москва - Остенде с 29 июня

БРЮССЕЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Российский лоукостер "Победа" приостанавливает полеты с 29 июня из московского Внуково в бельгийский Остенде, которые были запущены в марте этого года, из-за падения продаж билетов. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель аэропорта Остенде-Брюгге Лиз Боленберг.

"С 29 июня "Победа" более не будет летать из Остенде-Брюгге в российскую столицу, о чем компания уведомила руководство аэропорта накануне вечером. Есть несколько причин для этой, надеемся, временной меры", - заявила она.

"Рейс Внуково - Остенде-Брюгге с момента запуска получил большую популярность у пассажиров, как у российских, так и фламандских (аэропорт находится в северной части Бельгии - Фландрии - прим. ТАСС). Однако с самого начала было известно, что продажи билетов будут падать в летний период, поскольку в это время туристы предпочитают городским турам поездки в более солнечные регионы", - отметила Лиз Боленберг.

"Плохие продажи билетов на летний период и тот факт, что "Победа" все более убеждена в целесообразности данного маршрута лишь в весенний и осенний период, заставили авиакомпанию сменить курс. В то же время после очень успешного запуска маршрута приостановка полетов стала для нас неожиданностью", - сказала Лиз Боленберг.

Этот маршрут был открыт 7 марта нынешнего года, рейсы осуществляются 3 раза в неделю. Остенде - курортный город на берегу Северного моря, находящийся примерно в 100 км от Брюсселя. Аэропорт здесь носит имя двух городов - Остенде-Брюгге - так как второй, являющийся самым популярным среди туристов местом Бельгии, расположен всего в 20 км. Кроме того, относительно недалеко от Остенде находятся такие города, как Амстердам и Роттердам, Париж и Лилль.

Основное авиасообщение между Россией и Бельгией обеспечивается из Брюсселя в Москву двумя компаниями - "Аэрофлотом" и "Брюссельскими авиалиниями".