"Транснефть" ориентируется на выплату дивидендов за 2018 год в размере 50% прибыли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Транснефть" пока не получала директивы правительства о размере дивидендов за 2018 год, но ориентируется, что выплаты будут на уровне 50% от нормализованной прибыли по МСФО. Об этом сообщил журналистам президент компании Николай Токарев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы ориентируемся на 50%, больше не может быть", - сказал он, напомнив, что компания не обращалась и не планирует обращаться с вопросом о снижении размера выплат из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". В компании уточнили, что в виду имеется 50% от нормализованной прибыли по МСФО.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что эта ситуация может быть учтена при решении о выплате дивидендов за 2019 год.

Дивиденды "Транснефти" за 2017 год составили 54,9 млрд рублей (около 30% чистой прибыли по МСФО).

В январе первый вице-президент компании Максим Гришанин говорил, что в случае необходимости выплаты 50% от чистой прибыли в качестве дивидендов "Транснефть" будет вынуждена дополнительно сократить программу развития еще на 30-40 млрд рублей к 120 млрд рублей, которые уже запланировано сократить. По его словам, в долгосрочной программе развития "Транснефть" исходит из дивидендов в 25% от чистой прибыли по МСФО. А сокращение объемов финансирования программы развития может привести "к существенным технологическим рискам", подчеркивал он.

Гришанин также призывал при принятии решения по дивидендам учитывать сбалансированность между уровнем долговой нагрузки и необходимым объемом инвестиционных средств. "Транснефть" неоднократно отмечала, что дивиденды должны быть учтены в тарифах компании на прокачку нефти.

О компании

Согласно материалам компании, чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 17,5%, до 225,41 млрд рублей. При этом прибыль, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 16,9%, до 224,34 млрд рублей.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.