Единый оператор пассажирских перевозок появится в Тверской области в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Единый оператор для борьбы с нелегальными перевозками в регионе появится в Тверской области в 2020 году, сообщил в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор области Игорь Руденя.

Решение усилить контроль за пассажирскими перевозками в Тверской области приняли после аварии в октябре 2018 года с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси, в которой погибли 13 человек.

"Большая часть подготовительной работы уже выполнена, у нас план введения нового формата работы - первый квартал 2020 года. Мы подписали сегодня соглашение с ВЭБ.РФ, который рассматривается как один из институтов финансирования и развития этого проекта. У нас сегодня сформирован пул потенциальных участников этого проекта, с точки зрения финансирования даже участие одного из них позволяет сделать проект масштабным и перспективным. Но мы проект закладывали под свой региональный бюджет, поэтому участие третьих некоммерческих партнеров дает нам возможность в большей степени высвободить средства на реализацию других направлений, которые для нас сейчас перспективны", - сказал собеседник агентства.

Основным партнером проекта стал Тверской вагоностроительный завод, за основу внедрения единого оператора пассажирских перевозок власти региона взяли опыт Москвы. На первом этапе, по словам губернатора области, на маршрутах задействуют большее число транспорта и ресурсов, чтобы обеспечить комфортный переход жителей региона на новый формат.

"Первый этап - закрыть полностью потребность и обеспечить качественные пассажирские перевозки в рамках Тверской агломерации. Следующий этап - это уже другие муниципальные образования, там, где есть особо острая потребность в стабильном и безопасном пассажирском сообщении. Мы справимся сами, годовой контракт стоит чуть более 3 млрд рублей", - отметил Руденя.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.